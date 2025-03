Tchad : Installation de Ndoyom Jean Pierre, nouveau délégué du quartier Belamaga Gote Doura à Miandoum

Avec l'accroissement de la superficie et de la population de Miandoum, il devient essentiel de créer de nouvelles unités administratives pour garantir un meilleur encadrement de la population. L'installation de Ndoyom porte donc à 21 le nombre total de quartiers dans la commune, permettant une gestion plus efficace et une meilleure réactivité face aux besoins des habitants. La cérémonie a débuté par la lecture de la décision n°002 du 28 mars 2025, officialisant la nomination de Ndoyom Jean Pierre en tant que délégué de quartier. Cette étape a été soulignée par la présence de divers acteurs de la commune et a permis d’ancrer officiellement le nouveau délégué dans ses fonctions. Dans son intervention, le maire de Miandoum, Bantoloum Godmian, a rappelé les responsabilités et prérogatives d'un délégué de quartier. Il a défini ce rôle comme une "croix de transmission administrative", estimant que la qualité du lien entre les délégués et les autorités est cruciale pour le bon fonctionnement de l'administration locale. Le maire a également invité tous les délégués à faire preuve d'entraide et de solidarité pour répondre aux défis de la commune. De son côté, Ndoyom Jean Pierre a promis de s'investir pleinement pour être à la hauteur des attentes de la population et du maire. Il s'est engagé à travailler pour améliorer la vie de ses concitoyens et à représenter leurs intérêts auprès des instances locales. La cérémonie d'installation s'est conclue dans une ambiance conviviale, agrémentée de danses folkloriques et de you you des femmes, témoignant de la joie et de l'enthousiasme des habitants pour ce nouveau chapitre de la gouvernance dans leur quartier.