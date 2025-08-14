Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï





La cérémonie, présidée par Madjambaye Djasra, Directeur de cabinet du Délégué Général du Gouvernement du Ouaddaï, s'est déroulée en présence de nombreuses autorités locales.





Le Délégué sortant a présenté le bilan de ses actions et a encouragé son successeur à redoubler d'efforts face aux immenses défis qui se présentent pour l'épanouissement de la jeunesse.





De son côté, le Directeur de cabinet a exhorté le nouveau Délégué à se mettre immédiatement au travail, à respecter la hiérarchie et à appliquer strictement les lois et règlements en vigueur. Brahim Adoum Oumar a quant à lui exprimé sa gratitude pour la confiance que les autorités du pays ont placée en lui.