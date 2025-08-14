Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Installation du nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 15 Août 2025


Le nouveau Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Brahim Adoum Oumar, a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi 14 août 2025. Il succède à Ousman Hamdan Azib, qui a occupé ce poste pendant plus de deux ans.


  La cérémonie, présidée par Madjambaye Djasra, Directeur de cabinet du Délégué Général du Gouvernement du Ouaddaï, s'est déroulée en présence de nombreuses autorités locales.

 
Le Délégué sortant a présenté le bilan de ses actions et a encouragé son successeur à redoubler d'efforts face aux immenses défis qui se présentent pour l'épanouissement de la jeunesse.

 
De son côté, le Directeur de cabinet a exhorté le nouveau Délégué à se mettre immédiatement au travail, à respecter la hiérarchie et à appliquer strictement les lois et règlements en vigueur. Brahim Adoum Oumar a quant à lui exprimé sa gratitude pour la confiance que les autorités du pays ont placée en lui.


