Tchad : Installation du nouveau sous-préfet d'Am-Habilé





Durant la cérémonie, le nouveau sous-préfet a été exhorté à mettre en œuvre le programme politique du gouvernement, axé sur le développement et la cohabitation pacifique des populations.





Prenant la parole, Noh Idriss Hamit a appelé ses concitoyens à l'unité, à la paix, à la cohésion et au travail. Il a souligné que ces valeurs sont cruciales pour relever les défis de la sous-préfecture, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insécurité due aux coupeurs de route et le braconnage.





Il a conclu en affirmant que sa mission sera guidée par la politique de la 5ᵉ République, à travers les 12 chantiers et les 100 actions du gouvernement.