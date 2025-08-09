Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Installation du nouveau sous-préfet d'Am-Habilé


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 10 Août 2025


Noh Idriss Hamit Choumbal a été officiellement installé dans ses fonctions de sous-préfet d'Am-Habilé par Ngartchiroué Djimdigué, Secrétaire général du département d’Aboudeïa. Cette nomination, issue d'un décret du 2 juillet 2025, s'inscrit dans un cadre de renouvellement des responsables administratifs.


Tchad : Installation du nouveau sous-préfet d'Am-Habilé


  Durant la cérémonie, le nouveau sous-préfet a été exhorté à mettre en œuvre le programme politique du gouvernement, axé sur le développement et la cohabitation pacifique des populations.

 
Prenant la parole, Noh Idriss Hamit a appelé ses concitoyens à l'unité, à la paix, à la cohésion et au travail. Il a souligné que ces valeurs sont cruciales pour relever les défis de la sous-préfecture, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insécurité due aux coupeurs de route et le braconnage.

 
Il a conclu en affirmant que sa mission sera guidée par la politique de la 5ᵉ République, à travers les 12 chantiers et les 100 actions du gouvernement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/08/2025

Tchad – Procès de Dr. Masra : Le CEDPE dénonce une "Injustice Flagrante" et appelle à un procès équitable

Tchad – Procès de Dr. Masra : Le CEDPE dénonce une "Injustice Flagrante" et appelle à un procès équitable

Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel Tchad : Sept ans de prison pour Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder en appel 09/08/2025

Populaires

Tchad : Masra Succes appelle son parti à une “lutte collégiale réunie autour du doyen Bedoumra Kordjé”

09/08/2025

Tchad : Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme et 1 milliard Fcfa d'amende

09/08/2025

Tchad : "une ignominie, une humiliation indigne" à l'encontre de Masra Succes (avocats)

09/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter