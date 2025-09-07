TCHAD

Tchad : Interdiction d'une marche du PTPAS

Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025

Le ministère tchadien de la Sécurité publique a annoncé l'interdiction de la marche "pacifique" du Parti des Travailleurs pour le Progrès et la Cohésion Sociale (PTPAS), qui était prévue pour le 11 septembre 2025.