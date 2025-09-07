Selon le communiqué du ministère publié ce lundi 8 septembre 2025, la manifestation a été interdite pour "risque de trouble à l'ordre public" et pour non-respect des lois régissant les manifestations sur la voie publique.
Tchad : Interdiction d'une marche du PTPAS
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025
Le ministère tchadien de la Sécurité publique a annoncé l'interdiction de la marche "pacifique" du Parti des Travailleurs pour le Progrès et la Cohésion Sociale (PTPAS), qui était prévue pour le 11 septembre 2025.
Selon le communiqué du ministère publié ce lundi 8 septembre 2025, la manifestation a été interdite pour "risque de trouble à l'ordre public" et pour non-respect des lois régissant les manifestations sur la voie publique.
