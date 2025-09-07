Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Interdiction d'une marche du PTPAS


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


Le ministère tchadien de la Sécurité publique a annoncé l'interdiction de la marche "pacifique" du Parti des Travailleurs pour le Progrès et la Cohésion Sociale (PTPAS), qui était prévue pour le 11 septembre 2025.


Tchad : Interdiction d'une marche du PTPAS



Selon le communiqué du ministère publié ce lundi 8 septembre 2025, la manifestation a été interdite pour "risque de trouble à l'ordre public" et pour non-respect des lois régissant les manifestations sur la voie publique.
