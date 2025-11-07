Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad

Au Programme

Présentation de la procédure officielle "Études en France".

Ateliers thématiques spécialisés.

Conférences et témoignages animés par les Alumni (anciens étudiants).

Animations culturelles et artistiques.

Cet événement, dont l'entrée est libre et gratuite, est une opportunité essentielle pour les étudiants tchadiens souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France.La journée sera dédiée à l'information, à l'accompagnement et aux échanges pour construire sereinement un projet d'études en France. Les participants pourront bénéficier de :Cet événement se tiendra à l'Espace Campus France.