TCHAD

Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


L’Espace Campus France Tchad organise sa Journée Portes Ouvertes ce samedi 8 novembre 2025.


  Cet événement, dont l'entrée est libre et gratuite, est une opportunité essentielle pour les étudiants tchadiens souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France.
 

Au Programme 

 
La journée sera dédiée à l'information, à l'accompagnement et aux échanges pour construire sereinement un projet d'études en France. Les participants pourront bénéficier de :
  • Présentation de la procédure officielle "Études en France".
  • Ateliers thématiques spécialisés.
  • Conférences et témoignages animés par les Alumni (anciens étudiants).
  • Animations culturelles et artistiques.
Cet événement se tiendra à l'Espace Campus France.
