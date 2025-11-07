Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad

Cet événement, dont l'entrée est libre et gratuite, est une opportunité essentielle pour les étudiants tchadiens souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France.
Au Programme
La journée sera dédiée à l'information, à l'accompagnement et aux échanges pour construire sereinement un projet d'études en France. Les participants pourront bénéficier de :
- Présentation de la procédure officielle "Études en France".
- Ateliers thématiques spécialisés.
- Conférences et témoignages animés par les Alumni (anciens étudiants).
- Animations culturelles et artistiques.