Tchad : KAEZY, la nouvelle pépite de la musique tchadienne

La scène musicale tchadienne s'enrichit chaque jour de nouveaux talents déterminés à porter haut les couleurs du pays. Parmi eux, Kaezy, de son nom civil, Djekadom Netombaye Junior, s'est rapidement imposé comme une figure montante.



Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il décide, après l'obtention de son baccalauréat en 2023, de se consacrer pleinement à sa carrière artistique. Ses débuts se font en duo avec DSK, une collaboration qui prend fin pour diverses raisons.



En décembre 2023, Kaezy se lance en solo avec le titre « Laisse-moi t'ambiancer » (LMA), suivi en février 2024 de « Sao », un morceau qui le révèle au grand public tchadien. Son talent attire l'attention de Volcan Prod, une maison de production engagée dans la promotion des jeunes artistes tchadiens sur la scène internationale.



Cette collaboration aboutit en juillet 2024 à la sortie du titre « Associé », qui célèbre l'amour inconditionnel entre deux personnes. En février 2025, Kaezy dévoile le titre de son nouveau titre « Ato Bane Wa », signifiant « Ça sera comment » en ngambaye. Ce morceau, devenu viral, cumule des milliers de vidéos challenges sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest.



Malgré son ascension fulgurante, Kaezy reste humble. Lors de son passage dans l'émission « Podium de l'Art » sur Alwihda Info, il exprime sa gratitude envers son public et l'encourage à continuer de le soutenir, convaincu que le meilleur est à venir. Avec des titres comme « Ato Bane Wa » et « Position », Kaezy confirme son statut d'acteur majeur de la scène musicale tchadienne.