Tchad : Kadéux, l'incarnation de la nouvelle génération musicale tchadienne

De son vrai nom, Kamal Borgoto, Kadéux est une étoile montante de la nouvelle génération musicale au Tchad. Né le 23 août 2003 à Koundoul, il s'est rapidement imposé comme une figure marquante de l'industrie musicale, grâce à sa créativité et à sa vision artistique novatrice.



Inspiré très tôt par le groupe français Sexion d’Assaut, il fait ses débuts dans la musique en 2021, mais c'est en 2023 qu'il lance officiellement sa carrière. Kadéux se distingue par sa capacité à unir diverses influences musicales.



À travers ses morceaux, il fusionne les dialectes locaux avec des sonorités contemporaines, créant ainsi une identité musicale unique et authentique. Son premier single, "Ahéyan", a conquis le cœur du public tchadien, étant largement diffusé sur les radios du pays, ainsi que dans les bars et les night-clubs.



Parallèlement à sa carrière musicale, Kadéux nourrit une vision entrepreneuriale ambitieuse. Il prévoit de lancer une boutique en ligne dédiée aux vêtements, ainsi qu’un studio de production. Son influence dans l’industrie musicale est indéniable. Son titre "Ahéyan" cumule plus de 100 000 vues sur YouTube, plus de 27 000 vues sur TikTok et plus de 20 000 vues sur son compte YouTube certifié.



D'autres clips comme "Biney", qui met en avant le véritable amour, au détriment des relations par intérêt, ou encore "Lionne" et "Fagarane", témoignent de son talent et rencontrent un succès croissant sur les plateformes digitales. Sur le plan scénique, Kadéux a déjà eu l’opportunité de se produire à l’international, notamment en France et au Sénégal, ainsi que lors d'une tournée dans le sud du Tchad.



Grâce à son travail acharné, et à sa discipline, il continue d’inspirer la nouvelle génération musicale et de tracer son propre chemin vers le succès.