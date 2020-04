Tchad : Kébir Mahamat Abdoulaye en visite à Alwihda Info

Le directeur des statistiques et de la communication à l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et chercheur au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Kébir Mahamat Abdoulaye, a visité mardi le siège du Journal Alwihda Info à N’Djamena.



A travers cette visite, Kébir Mahamat Abdoulaye, vise à s’imprégner des conditions de travail. Il a exprimé ses encouragements pour le travail rédactionnel réalisé par l'équipe.



« Je vous assure qu’Alwihda Info est un journal qui est beaucoup aimé par les Tchadiens de l'intérieur que ceux de l'extérieur parce qu’il donne des informations nationales et internationales en temps réel et 24h/24h », a dit Kébir Mahamat Abdoulaye.