Tchad : Klem’s Del Nazario, le parcours d’un musicien tchadien déterminé

Klem’s Del Nazario, de son nom à l’état civil, Kossadoumngue Moudelta, est l’une des figures montantes de la musique tchadienne.



Depuis ses débuts, il s’impose comme un artiste complet, capable de mêler passion, discipline et créativité pour porter la musique tchadienne sur la scène nationale et internationale. Son parcours commence en 2007, lorsqu’il intègre l’orchestre Soubyanna Music, participant à plusieurs tournées nationales, et posant les bases d’une carrière prometteuse.



Entre 2011 et 2012, il effectue une tournée internationale avec l’orchestre en France, visitant Paris, Lille et Lyon, avant de représenter le Tchad au Festival Panafricain de Musique (FESPAM) en 2014-2015, contribuant également à l’album Monde meilleur de Soubyanna.



En 2017, Klem’s Del Nazario sort son premier single solo, Halima, marquant le début de sa carrière indépendante. En 2019, il participe à une nouvelle tournée nationale avec Soubyanna Music. Puis, en 2021, il enregistre plusieurs titres personnels, accompagnés d’un concert live de lancement.



L’année 2022 marque un tournant avec la sortie de son premier album, Reconnaissance, composé de neuf titres dont le clip de Melissa a déjà séduit le public. Fort de cette ascension, l’artiste prépare son deuxième album intitulé « C’est Dieu », dont le lancement est prévu le 31 octobre 2025 au Radisson.



Ce concert promet d’être un événement majeur, réunissant ses fans et célébrant son parcours exceptionnel. Klem’s Del Nazario est également très actif sur la scène des festivals tchadiens, participant au Dary, FeSbol, Festival des mères, Festival Grillades, Fête de la Musique et Festival du Sahel, renforçant sa réputation de musicien engagé et passionné.



Avec un parcours ponctué de rigueur et de succès, Klem’s Del Nazario incarne la nouvelle génération d’artistes tchadiens capables de porter la culture nationale sur les grandes scènes, tout en inspirant la jeunesse à suivre ses rêves.