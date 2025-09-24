Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MUSIQUE

Tchad : Klem’s Del Nazario, le parcours d’un musicien tchadien déterminé


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 24 Septembre 2025



Tchad : Klem’s Del Nazario, le parcours d’un musicien tchadien déterminé
Klem’s Del Nazario, de son nom à l’état civil, Kossadoumngue Moudelta, est l’une des figures montantes de la musique tchadienne.

Depuis ses débuts, il s’impose comme un artiste complet, capable de mêler passion, discipline et créativité pour porter la musique tchadienne sur la scène nationale et internationale. Son parcours commence en 2007, lorsqu’il intègre l’orchestre Soubyanna Music, participant à plusieurs tournées nationales, et posant les bases d’une carrière prometteuse.

Entre 2011 et 2012, il effectue une tournée internationale avec l’orchestre en France, visitant Paris, Lille et Lyon, avant de représenter le Tchad au Festival Panafricain de Musique (FESPAM) en 2014-2015, contribuant également à l’album Monde meilleur de Soubyanna.

En 2017, Klem’s Del Nazario sort son premier single solo, Halima, marquant le début de sa carrière indépendante. En 2019, il participe à une nouvelle tournée nationale avec Soubyanna Music. Puis, en 2021, il enregistre plusieurs titres personnels, accompagnés d’un concert live de lancement.

L’année 2022 marque un tournant avec la sortie de son premier album, Reconnaissance, composé de neuf titres dont le clip de Melissa a déjà séduit le public. Fort de cette ascension, l’artiste prépare son deuxième album intitulé « C’est Dieu », dont le lancement est prévu le 31 octobre 2025 au Radisson.

Ce concert promet d’être un événement majeur, réunissant ses fans et célébrant son parcours exceptionnel. Klem’s Del Nazario est également très actif sur la scène des festivals tchadiens, participant au Dary, FeSbol, Festival des mères, Festival Grillades, Fête de la Musique et Festival du Sahel, renforçant sa réputation de musicien engagé et passionné.

Avec un parcours ponctué de rigueur et de succès, Klem’s Del Nazario incarne la nouvelle génération d’artistes tchadiens capables de porter la culture nationale sur les grandes scènes, tout en inspirant la jeunesse à suivre ses rêves.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/09/2025

Tchad : un homme poursuivi pour escroquerie dans une affaire de vente frauduleuse de terrain

Tchad : un homme poursuivi pour escroquerie dans une affaire de vente frauduleuse de terrain

Tchad : destruction environnementale, et si le Tchad explorait l'agroécologie Tchad : destruction environnementale, et si le Tchad explorait l'agroécologie 23/09/2025

Populaires

​Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad présente ses condoléances au Royaume d’Arabie Saoudite

23/09/2025

Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

23/09/2025

Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement

23/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter