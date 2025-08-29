Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Knock On Art met en lumière les jeunes talents du Sahel


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 29 Août 2025


​L’association Knock On Art a organisé, ce vendredi 29 août 2024, une cérémonie de restitution de l’atelier Sahel à son siège de N’Djamena. Dirigé par l’artiste peintre international Mister, l’événement a marqué la clôture d’un atelier riche en échanges, apprentissages et créations.


Durant la formation, les participants ont présenté les œuvres réalisées et partagé l’expérience vécue aux côtés du formateur. La rencontre s’est tenue dans un esprit de transmission, de dialogue culturel et de valorisation artistique du Sahel.

Selon Mister, il s’agissait de sa première visite au Tchad. Il a accompagné les jeunes artistes dans l’exploration de différentes techniques, notamment la peinture au couteau et la peinture au collage. Le projet, axé sur l’environnement sahélien, a permis aux apprenants de s’inspirer du patrimoine naturel et culturel de la région pour exprimer leur vision personnelle.

L’atelier a également favorisé des échanges fructueux entre artistes confirmés et jeunes talents, consolidant ainsi une dynamique de partage et de créativité autour du thème du Sahel.


