Tchad : Koumra célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance





Les festivités ont débuté par le passage en revue des troupes, symbolisant la discipline et l'engagement des forces de sécurité. Un dépôt de gerbes de fleurs au monument aux martyrs a rendu hommage aux héros qui ont contribué à la souveraineté de la nation tchadienne.





La présence de nombreuses autorités administratives et sécuritaires, notamment le président du conseil provincial Millet Rombat Frédéric et le secrétaire général Djimas Djedouboum, a souligné l'engagement de la province à relever les défis de développement et de sécurité, en accord avec les orientations du Chef de l'État.





La cérémonie s'est achevée par un défilé de différentes troupes, acclamées par la population venue massivement pour l'occasion.