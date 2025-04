Tchad : L'ADAC prend des mesures drastiques face aux retards de bagages à l'Aéroport de N'Djaména

Au cœur des discussions se trouvait la problématique récurrente des retards de bagages affectant les passagers.





Lors de cette réunion, les responsables des différentes entités ont présenté un état des lieux détaillé de la situation. Il a été mis en évidence les faiblesses systémiques de la gestion actuelle des bagages, notamment les problèmes persistants de perte et de livraison tardive.





Les représentants des compagnies aériennes présentes (Turkish Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Air France) ont eu l'occasion d'expliquer les difficultés spécifiques qu'ils rencontrent dans la gestion des bagages, confirmant ainsi la nature systémique de ces problèmes et la nécessité d'une approche collaborative pour les résoudre.





À l'issue de ces échanges, et afin de faire face à ces défis urgents, le Directeur Général de l'ADAC, Monsieur Brahim Guihini Dadi, a annoncé six mesures fermes à effet immédiat :



Rapatriement des Bagages Retardés : Au plus tard le 6 mai 2025, tous les bagages actuellement en retard doivent être acheminés à N'Djaména. Espace de Stockage et Distribution : L'exploitant de l'aéroport devra identifier un espace dédié au stockage des bagages retardés. Les compagnies aériennes devront ensuite contacter activement les propriétaires afin de leur restituer leurs biens. Respect de la Franchise Bagages : Désormais, les compagnies aériennes devront impérativement s'assurer que les deux bagages réglementaires par passager soient embarqués dans le même avion que leur propriétaire. Aucun passager ne devra arriver à destination sans ses bagages enregistrés. Information Transparente pour les Bagages Supplémentaires : Lors de l'enregistrement, les passagers transportant des bagages supplémentaires (hors franchise) devront être clairement informés si ces bagages risquent d'être retardés. Application Stricte de la Réglementation des Bagages Cabine : Les compagnies aériennes devront appliquer rigoureusement la réglementation en vigueur concernant les bagages de cabine. Aucun surpoids ni dépassement des dimensions autorisées ne sera toléré. Procédure Spéciale pour la Période de l'Oumra : En prévision de la période du petit pèlerinage (Oumra), les compagnies aériennes devront élaborer une procédure spécifique pour la gestion des vols et des bagages durant cette période de forte affluence. Cette procédure devra être soumise à l'approbation de l'ADAC. Traitement des Bagages Abandonnés : Une commission composée de représentants de la DAGAANT, de THS et des compagnies aériennes sera mise en place pour faire un inventaire précis des bagages abandonnés à l'aéroport depuis plusieurs mois et identifier leurs propriétaires. Pour les bagages dont les propriétaires ne seront pas retrouvés, la réglementation en vigueur sera appliquée sans délai.



En conclusion, Monsieur Brahim Guihini Dadi a salué l’engagement de tous les participants et a insisté sur l'importance primordiale du respect des droits des passagers. Il a rappelé que, en tant que garant du transport aérien, cela doit rester une priorité absolue et a encouragé toutes les parties prenantes à collaborer étroitement pour mettre en œuvre ces solutions et garantir une expérience de voyage fluide et sans désagrément pour tous les passagers transitant par l'Aéroport International Hassan Djamous de N'Djaména.