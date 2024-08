Tchad : L'AMET réagit à la libération du journaliste Badour Oumar Ali

En date du 7 août 2024, Badour Oumar Ali a été enlevé par des hommes armés et cagoulés au commissariat de police du 8e arrondissement de N’Djamena puis conduit manu militari à la di-rection générale de l’ANSE.



Son enlèvement serait lié, selon plusieurs sources, à son déplacement en Libye pour couvrir la migration en Méditerranée organisée par les autorités libyennes qui s’est tenue 17 juillet, un Forum international sur la migration en Méditerranée.



L'AMET remercie la mobilisation des toutes les organisations professionnelles des medias(UJT, PPT, AEPT, URPT, AMET, CEPT, LJTA, CTPT), des medias nationaux internationaux et des organisations de droit de l’homme qui ont permis d’accélérer la libération immédiate de notre confrère. Elle rappelle au gouvernement Tchadien ainsi qu'aux services de renseignement que les violences et les arrestations arbitraires ne font que ternir leur image.



Il est essentiel de rappeler que les journalistes jouent un rôle crucial dans une société démocratique et qu’ils doivent pouvoir exercer leur métier en toute liberté.



L’Association des Médias en Ligne du Tchad ( AMET) exige que les services de renseignement cessent désormais les filatures, les menaces et les enlèvements contre les journalistes et appelle toutes les organisations professionnelles de médias à demeurer plus que jamais unies pour défendre la liberté de presse au Tchad.



Président de l’AMET

Bello Bakari Manna