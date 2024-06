Tchad : L'AMET rend hommage au défunt journaliste Mahamat Tahir Ahmat

Suite au décès du journaliste Mahamat Tahir Ahmat de PRESSE235, l'Association des médias électroniques (AMET) a adressé ses sincères condoléances à la famille, aux collègues ainsi qu'aux amis du défunt.



À l'AMET, il était grandement apprécié pour ses qualités professionnelles et humaines, et surtout pour avoir contribué à l'essor de PRESSE235, selon le communiqué.



Reconnu pour sa chaleur, son humilité et sa bonté, il sera sans nul doute l'une des jeunes figures emblématiques du journalisme électronique tchadien, a déclaré le vice-président de l'AMET, Djimet Wiche Wahili.