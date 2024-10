Tchad : L'AS PSI refuse la démission de son entraîneur et appelle au dialogue

Le bureau exécutif de l'AS PSI a rapidement réagi en rejetant cette démission. Dans un communiqué officiel, les dirigeants du club ont souligné que cette décision ne reflétait pas les valeurs de collaboration et les engagements pris envers les supporters.



Face à cette situation, le club invite l'entraîneur à un dialogue constructif afin de trouver des solutions et de surmonter ensemble les difficultés rencontrées. Le club reste convaincu qu’il peut trouver un terrain d'entente et poursuivre son projet sportif ensemble.



Les raisons de cette démission restent pour l'instant floues. Les supporters, quant à eux, se montrent divisés. Certains comprennent la décision de l'entraîneur, évoquant des raisons personnelles ou professionnelles, tandis que d'autres regrettent ce départ et espèrent un retour rapide du technicien.



Cette affaire met en lumière les tensions qui peuvent exister au sein d'un club de football et les difficultés liées à la gestion d'une équipe. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de l'AS PSI.