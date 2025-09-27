Tchad : L’ATPAD et Job Booster lancent une formation en entrepreneuriat pour les jeunes du 9ᵉ arrondissement







La cérémonie de lancement s’est déroulée dans les locaux de la commune, en présence du maire, Djimtogbaï Rohom Appolin, du coordonnateur de l’ATPAD, Salzabo Dimougna, et du Dr Rayanouba Tordingaye, coordinateur planification et suivi-évaluation de Job Booster.

Répondre à une alarme sociale : 35 % de chômage des jeunes

Le maire de la commune, Djimtogbaï Rohom Appolin, a dressé un constat alarmant lors de son discours : le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans dépasse 35 % dans la commune, et près de 70 % des jeunes actifs sont en situation de sous-emploi.





Il a qualifié ce projet de « crucial », car il doit non seulement transmettre des compétences pratiques en entrepreneuriat, mais aussi offrir un tremplin vers l’émancipation économique. Au total, 30 jeunes seront formés sur six mois, dont 40 % de femmes et 10 % de personnes en situation de vulnérabilité accrue.

Un programme de six mois axé sur l’autonomie

Le coordonnateur de l’ATPAD, Salzabo Dimougna, a souligné que le programme vise à doter les jeunes de connaissances, d’attitudes et d’aptitudes nécessaires pour devenir autonomes. Il a rappelé l’urgence d’apporter des solutions concrètes face au chômage massif.





Le programme s’étendra sur six mois, période durant laquelle les participants bénéficieront d'un accompagnement par des experts pour développer et affermir leurs projets d'entreprise. « L’idée, c’est que ces jeunes, une fois outillés, puissent trouver où poser les bases de leurs ambitions », a-t-il affirmé.





De son côté, le Dr Rayanouba Tordingaye de Job Booster a rappelé que, face au manque d’opportunités nationales, l’entrepreneuriat constitue une « voie de salut ». Il a encouragé les bénéficiaires à faire preuve de détermination, insistant sur le fait que l’entrepreneuriat est un engagement continu et non une action ponctuelle.