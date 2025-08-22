Tchad : L'Académie du Sud-Ouest décerne une reconnaissance au délégué de la Tandjilé





Cette distinction vise à saluer la participation d'Adoum Moustapha Brahimi au concours des Olympiades scientifiques, organisé en juin dernier à Bongor. Le recteur de l’Académie, le Professeur Bang-Bo Bangoto Antipas, a expliqué que cette initiative a pour but d'encourager les efforts conjoints pour promouvoir l'excellence et le mérite.





Le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, a exprimé sa gratitude pour cette marque de considération, qui, selon lui, renforce la coopération entre l’Académie du Sud-Ouest et les autorités de la Tandjilé.