TCHAD

Tchad : L'Académie du Sud-Ouest décerne une reconnaissance au délégué de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 22 Août 2025


L'Académie du Sud-Ouest, basée à Bongor, a remis une attestation de reconnaissance au délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, ce 21 août 2025. Le document a été réceptionné par le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, au nom du délégué.


  Cette distinction vise à saluer la participation d'Adoum Moustapha Brahimi au concours des Olympiades scientifiques, organisé en juin dernier à Bongor. Le recteur de l’Académie, le Professeur Bang-Bo Bangoto Antipas, a expliqué que cette initiative a pour but d'encourager les efforts conjoints pour promouvoir l'excellence et le mérite.

 
Le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, a exprimé sa gratitude pour cette marque de considération, qui, selon lui, renforce la coopération entre l’Académie du Sud-Ouest et les autorités de la Tandjilé.


