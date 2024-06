Tchad : L'Ambassade du Canada au Tchad est profondément attristée par l'incendie tragique

L'Ambassade a également exprimé ses souhaits de prompt rétablissement à toutes les personnes blessées dans cet incident.



Cet incendie a causé la mort de plusieurs personnes et a fait de nombreux blessés, ce qui a suscité une vive émotion et une onde de choc au Tchad.

En adressant ces condoléances, l'Ambassade du Canada manifeste sa solidarité envers le peuple tchadien face à cette tragédie.



Cette marque de soutien de la part de la représentation diplomatique canadienne traduit les liens de coopération et d'amitié entre le Canada et le Tchad.



L'Ambassade a tenu à exprimer sa compassion envers les familles endeuillées et son souhait de voir les blessés se remettre rapidement de cet événement dramatique.



Cette déclaration de condoléances de l'Ambassade du Canada témoigne de la solidarité internationale face à ce triste événement survenu à N'Djamena.