TCHAD

Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


La rentrée parlementaire pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025 a eu lieu ce lundi 1er septembre au Palais de la Démocratie à N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, l'ambassadeur Allah Maye Halina, et de plusieurs membres du gouvernement.


Le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de Nahaïna/Bongor. Dans son discours d'ouverture, il a ensuite rappelé les priorités et les défis à relever pour les parlementaires au cours de cette session.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


