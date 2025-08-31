Le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de Nahaïna/Bongor. Dans son discours d'ouverture, il a ensuite rappelé les priorités et les défis à relever pour les parlementaires au cours de cette session.
|
TCHAD
Tchad : L'Assemblée Nationale ouvre sa deuxième session ordinaire
Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025
La rentrée parlementaire pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025 a eu lieu ce lundi 1er septembre au Palais de la Démocratie à N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, l'ambassadeur Allah Maye Halina, et de plusieurs membres du gouvernement.
Le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de Nahaïna/Bongor. Dans son discours d'ouverture, il a ensuite rappelé les priorités et les défis à relever pour les parlementaires au cours de cette session.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle