Tchad : L'Autorité du Bassin du Niger évalue le projet PIDACC à Pala





La mission a rencontré les autorités locales, des représentants de la société civile et des usagers pour discuter de la gestion des ressources naturelles et des défis climatiques. Les échanges ont également porté sur l'importance d'un meilleur accompagnement technique pour assurer la durabilité des actions entreprises.





Après la réunion, la délégation a visité le site de construction d'une station d'alevinage à Pala. Cette infrastructure est considérée comme essentielle pour améliorer les capacités locales en pisciculture et renforcer la sécurité alimentaire de la zone.





L'ABN a réaffirmé que l'implication des communautés et des autorités locales est une condition indispensable pour atteindre les objectifs du PIDACC.