Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L'Autorité du Bassin du Niger évalue le projet PIDACC à Pala


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 18 Août 2025


Une mission de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), dirigée par Nassour Saleh Terda, s'est rendue ce dimanche 17 août 2025 à Pala, dans le Mayo-Kebbi Ouest. L'objectif était d'évaluer les progrès du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique (PIDACC).


Tchad : L'Autorité du Bassin du Niger évalue le projet PIDACC à Pala


  La mission a rencontré les autorités locales, des représentants de la société civile et des usagers pour discuter de la gestion des ressources naturelles et des défis climatiques. Les échanges ont également porté sur l'importance d'un meilleur accompagnement technique pour assurer la durabilité des actions entreprises.

 
Après la réunion, la délégation a visité le site de construction d'une station d'alevinage à Pala. Cette infrastructure est considérée comme essentielle pour améliorer les capacités locales en pisciculture et renforcer la sécurité alimentaire de la zone.

 
L'ABN a réaffirmé que l'implication des communautés et des autorités locales est une condition indispensable pour atteindre les objectifs du PIDACC.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/08/2025

Tchad : Des travaux d'adduction d'eau potable lancés à Touloum

Tchad : Des travaux d'adduction d'eau potable lancés à Touloum

Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers 17/08/2025

Populaires

Sénégal : Le Président Diomaye Faye exprime sa solidarité aux victimes des inondations

17/08/2025

Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

17/08/2025

Cameroun : Un homme retrouvé noyé à Maroua

17/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter