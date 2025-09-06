Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’ENASTIC sacré champion de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 6 Septembre 2025



La grande finale de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence (CNE) s’est tenue ce samedi 6 septembre 2025 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères à N’Djamena. L’événement, organisé par l’Association des Leaders pour un Tchad Prospère (AL-TCHAD), avait pour thème : « L’école prépare-t-elle à la vie ? ».

Deux équipes finalistes se sont affrontées : l’École Nationale des TIC (ENASTIC) et la Faculté des sciences de santé humaine. Avant la proclamation des résultats, plusieurs distinctions individuelles ont été décernées. Haoua Abakar Wagadé, étudiante au Centre de formation professionnelle de la Chambre de commerce, a été sacrée meilleure oratrice de cette édition. Adam Adami, quant à lui, a été désigné meilleur débatteur de la finale.

Le jury a attribué la note de 17,90 à la Faculté des sciences de santé humaine, qui défendait le « Oui », et 17,92 à l’ENASTIC, qui plaidait pour le « Non ». Grâce à cet écart infime, l’ENASTIC remporte la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence avec brio.


