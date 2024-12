Tchad : L'Institut National Supérieur d'Élevage de Moussoro équipé d'un système solaire

Cette installation, fruit d'un partenariat entre l'agence Tika du gouvernement turc et les autorités du Tchad, permettra à l'institut de bénéficier d'une alimentation électrique stable et durable, améliorant ainsi les conditions d'étude et de recherche. Les étudiants et les enseignants pourront désormais travailler dans de meilleures conditions, notamment en matière d'éclairage et d'utilisation des équipements électroniques.