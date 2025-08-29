Tchad : L'OMS et ses partenaires renforcent la vaccination dans le Wadi Fira

;



Améliorer la couverture vaccinale et la santé communautaire

La mission avait pour but de renforcer les capacités des agents de santé en matière de Programme Élargi de Vaccination (PEV) et de surveillance épidémiologique. Les activités ont permis de rattraper la vaccination des enfants de 12 à 59 mois, et de sensibiliser les communautés des camps de réfugiés à la prévention du choléra. La mission a également plaidé pour une intégration des services de vaccination et de nutrition.





L'utilisation d'outils numériques comme ODK-Collect a permis d'améliorer la collecte de données, dans le but d'augmenter la couverture vaccinale, de protéger les enfants contre les maladies évitables et de renforcer la résilience des communautés.