Tchad : L'OMS et ses partenaires renforcent la vaccination dans le Wadi Fira


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


Du 18 au 23 août 2025, une mission de supervision a été menée dans la province du Wadi Fira au Tchad. Financée par Gavi, l’Alliance du Vaccin, et dirigée par un consultant de l'OMS, cette mission a eu lieu dans les districts de Guéréda, Djiré et Amzoer, incluant les camps de réfugiés soudanais.


Tchad : L'OMS et ses partenaires renforcent la vaccination dans le Wadi Fira
;

 

Améliorer la couverture vaccinale et la santé communautaire

 
La mission avait pour but de renforcer les capacités des agents de santé en matière de Programme Élargi de Vaccination (PEV) et de surveillance épidémiologique. Les activités ont permis de rattraper la vaccination des enfants de 12 à 59 mois, et de sensibiliser les communautés des camps de réfugiés à la prévention du choléra. La mission a également plaidé pour une intégration des services de vaccination et de nutrition.

 
L'utilisation d'outils numériques comme ODK-Collect a permis d'améliorer la collecte de données, dans le but d'augmenter la couverture vaccinale, de protéger les enfants contre les maladies évitables et de renforcer la résilience des communautés.
