TCHAD

Tchad : L'ONAMA de Bol confrontée à des pannes et un manque de matériel


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 6 Septembre 2025


Le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Mahamat Abakar Kory, a visité la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) de Bol pour prendre connaissance de ses défis. Accompagné du chef de station, Youssouf Djambaye, le député a constaté de visu les difficultés techniques et logistiques.


  La visite a révélé que la station est gravement affectée par un manque de matériel, notamment un groupe électrogène en panne depuis plus d'un an. Cette situation perturbe le fonctionnement de la station, qui manque également de moyens logistiques pour assurer une couverture médiatique de proximité.

 
Malgré ces obstacles, le chef de station a souligné la grande motivation du personnel. Le député Mahamat Abakar Kory a promis de transmettre les doléances aux autorités compétentes, soulignant l'importance de la radio et de la télévision nationales en tant qu'outils essentiels pour l'information et la sensibilisation de la population dans la province du Lac.


