Tchad : L’ONAPE lance un programme de réintégration pour les ex-employés de la base militaire française

Cette initiative a pour but d’offrir un soutien concret aux anciens employés, facilitant leur transition vers de nouvelles opportunités d’emploi et leur intégration sur le marché du travail. Dans un contexte économique en évolution, il est crucial de reconnaître les contributions de ces travailleurs et de leur fournir les ressources nécessaires pour reconstruire leur parcours professionnel.

Engagement pour la Revalorisation des Compétences M. Kessou a souligné que ce processus s’inscrit dans une démarche globale d’insertion et de revalorisation des compétences. L'objectif est d'assurer une meilleure qualité de vie pour ceux qui ont servi au sein de la base militaire, en les aidant à acquérir de nouvelles compétences et à s'adapter aux exigences du marché du travail actuel.