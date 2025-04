TCHAD Tchad : L’ONG ARSENAL remet des attestations de formation pour renforcer l’employabilité

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 6 Avril 2025



L'ONG ARSENAL (Action pour le Renforcement de la Sécurité Nutritionnelle et Alimentaire) a organisé le samedi 5 avril 2025 une cérémonie de remise des attestations pour la première vague de formation de l'année. Cette cérémonie, qui a réuni bénéficiaires, formateurs et partenaires, a marqué la fin d'un programme de formation visant à renforcer les capacités des apprenants pour le marché de l'emploi.



Ce samedi 05 avril 2025, l'ONG ARSENAL (Action pour le Renforcement de la Sécurité Nutritionnelle et Alimentaire) a célébré la remise des attestations à l'occasion de la fin d'un programme de formation. Cet événement a réuni bénéficiaires, formateurs et partenaires, marquant une étape significative dans le renforcement des capacités des apprenants. Les bénéficiaires ont eu l'opportunité de participer à plusieurs formations dans des domaines essentiels tels que : Nutrition Humanitaire

Soins Infirmiers de Base

WASH (Eau, Hygiène et Assainissement)

Suivi et Évaluation des Projets

Animation Communautaire Ces formations visent à mieux positionner les apprenants sur le marché de l'emploi en leur fournissant des compétences pratiques et théoriques nécessaires. Lors de son intervention, Dr Alhadj Nazal, directeur scientifique du centre CRANES, a souligné que cet événement représente l'aboutissement d'un travail collectif important réalisé par l'ONG ARSENAL et son centre de recherche. Il a félicité les lauréats ainsi que les formateurs pour leur engagement et leur dévouement pendant les différentes sessions de formation.



Tchad : Le ministre de la Culture valorise la créativité des enfants à l'exposition Sakhafa Tchad - Guéra : Le CLAC de Mongo lance une compétition culturelle pour promouvoir l'excellence Tchad - Guéra : Rencontre mensuelle du comité provincial d'alimentation et nutrition pour renforcer la lutte contre la malnutrition