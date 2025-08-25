Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L'ONG House of Africa lance un atelier sur la conception numérique pour les jeunes à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Août 2025


L’ONG House of Africa, en collaboration avec le Centre de l’Université Western Sydney (Australie), a lancé un atelier sur la conception numérique pour les jeunes. Les travaux, d’une durée de deux jours, ont été officiellement ouverts par le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement du Ouaddaï, Madjiyambaye Djasra, ce lundi 25 août 2025.


Tchad : L'ONG House of Africa lance un atelier sur la conception numérique pour les jeunes à Abéché


  L'atelier s’inscrit dans le projet « Décoloniser la conception numérique », dont l'objectif est de « bâtir un internet plus juste, inclusif et respectueux des identités culturelles et sociales des enfants et adolescents », a expliqué Youssouf Allafouza Mahamat, le secrétaire général de l'ONG House of Africa.

 
Il a souligné que même si les jeunes tchadiens sont des utilisateurs actifs du numérique, ils ont rarement l’occasion d’exprimer leur point de vue sur la manière dont ces technologies influencent leur quotidien.

 
Madjiyambaye Djasra a salué cette initiative, la jugeant conforme à la vision du chef de l’État et en cohérence avec le plan Tchad Connexion 2030.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/08/2025

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale 24/08/2025

Populaires

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale

24/08/2025

Tchad : Des produits périmés mis en vente à Goz-Beïda

24/08/2025

Tchad : L'association Nour Al Chabab promeut la cohabitation pacifique dans le canton de Banda

24/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter