Tchad : L'ONG House of Africa lance un atelier sur la conception numérique pour les jeunes à Abéché





L'atelier s’inscrit dans le projet « Décoloniser la conception numérique », dont l'objectif est de « bâtir un internet plus juste, inclusif et respectueux des identités culturelles et sociales des enfants et adolescents », a expliqué Youssouf Allafouza Mahamat, le secrétaire général de l'ONG House of Africa.





Il a souligné que même si les jeunes tchadiens sont des utilisateurs actifs du numérique, ils ont rarement l’occasion d’exprimer leur point de vue sur la manière dont ces technologies influencent leur quotidien.





Madjiyambaye Djasra a salué cette initiative, la jugeant conforme à la vision du chef de l’État et en cohérence avec le plan Tchad Connexion 2030.