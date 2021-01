Tchad : L'ONPTA et D-TV mutualisent leurs efforts pour valoriser le secteur du tourisme

Un accord de partenariat a été signé ce jeudi 21 janvier 2021, au siège de l'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONAPTA), entre cette structure et le Groupe Digital.Com qui comporte en son sein, trois grandes entreprises à savoir : DTV, DNET et DDEV.



Cet accord entre dans le cadre d'un partenariat d'échange et de partage, entre les deux institutions, mais aussi un partenariat gagnant-gagnant. Au terme de la signature, le coordonnateur national de l’ONAPTA Abakar Rozzi Teguil, a déclaré que « cet accord permettra à l'ONAPTA de bien mener ses activités dans le cadre de la promotion du secteur touristique, culturel et artisanal, à travers le Groupe Digital.Com, en matière de la communication et de la diffusion des informations par ses différents organes de communication ».



De son côté, le PDG du Groupe Digital.Com, Issa Adam Dicki a ajouté que « cet accord de partenariat entre les deux institutions permettra de renforcer les capacités en termes du partage des informations et de la communication, en matière de promotion des secteurs du tourisme, de l’art et de la culture tchadiens ». C'est véritablement un partenariat pour un avenir meilleur en faveur des deux institutions.