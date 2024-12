POLITIQUE

Tchad : L'UDP dénonce les menaces contre son président Max Kemkoye et exhorte à la vigilance

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Décembre 2024

L'Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès (UDP) souhaite attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les menaces de plus en plus persistantes à l'encontre de M. Max Kemkoye, Président national de l'UDP.