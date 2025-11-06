Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’UIT, le HCR et leurs partenaires connectent les réfugiés de Farchana


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Le jeudi 6 novembre 2025, une délégation de haut niveau s'est rendue sur les sites d’accueil de Farchana, dans la province du Ouaddaï, au Tchad, dans le cadre de l’initiative « Connectivité pour les réfugiés ». L'objectif est d'assurer l'accès à Internet pour les personnes déplacées, conformément au slogan de l'UIT : « Ne laisser personne pour compte ».


  La mission était menée par des responsables d'organisations internationales et de pays partenaires :
  • Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire Générale de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
  • Kelly Tallman Clements, Haut-Commissaire Adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
  • John Guisti, Directeur de la régulation du GSMA.
  • Gilles Hoffmann, Cadre du Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg.
La délégation était accompagnée par des officiels tchadiens, dont le Directeur des Radiocommunications de l’ARCEP Tchad, Idriss Béchir Soumaïne, et le Directeur Général des Affaires Humanitaires, Barkaï Hamid Barkaï.
 



L'initiative « Connectivité pour les réfugiés »

 
Ce programme collaboratif, lancé par le HCR et l’UIT en partenariat avec la GSMA et le Gouvernement du Luxembourg, vise à garantir que tous les centres d’accueil des réfugiés disposent d’une connectivité abordable d’ici 2030, au bénéfice de plus de 20 millions de réfugiés à travers le monde.


Le Tchad, qui abrite une population croissante de réfugiés soudanais et centrafricains, a été choisi comme zone clé pour matérialiser cet engagement.
 



Visite de terrain et doléances

 
La délégation a visité le "Farchana Connected Center", un centre multimédia et de formation créé pour les réfugiés soudanais. Les jeunes réfugiés présents ont exprimé leur gratitude, affirmant que le centre leur permet de rester connectés avec le reste du monde, tout en émettant des doléances pour la création d’autres centres similaires afin de briser l'isolement numérique.
 



Plaidoyer pour le développement partagé

 
Idriss Béchir Soumaïne, Directeur des Radiocommunications de l’ARCEP, a affirmé que la connectivité n’est plus un service réservé aux capitales, mais un droit pour toutes les populations.


Il a insisté sur le fait que la connectivité des réfugiés à Farchana ne doit pas créer de jalousie avec les communautés hôtes, mais doit être un levier de développement partagé :
  • Écoles connectées.
  • Centres de santé connectés.
  • Services financiers mobiles accessibles.
  • Protection des données.
La visite s’est achevée par l'inspection des conditions d’accès aux communications électroniques dans les camps, incluant un point commercial Airtel Money et un pylône de transmission, afin de s’assurer de la qualité des infrastructures techniques.


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


