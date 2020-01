Tchad : L'Union des télévisions privées d'Afrique impose sa stratégie

L'Union des télévisions privées d'Afrique (UTPA), a annoncé samedi à N'Djamena, le transfert depuis le 13 janvier 2020 de son siège à Khartoum, au Soudan. Cette annonce fait suite aux assises de sa 3ème assemblée générale tenue à Khartoum, au Soudan du 12 au 13 janvier 2020.



L'UTPA a demandé aux autorités soudanaises un appui pour sa structuration et son opérationnalisation.



Le président, le secrétaire général, le trésorier général et le chargé de mobilisation et de l'information seront installés dans le pays siège, tandis que le mandat des membres du bureau est prorogé de deux années supplémentaires pour compter du 13 Janvier 2020.



Le secrétaire général de l'UTPA, M. Ndjegoltar, a déploré le fait que les chefs d'Etat et les personnalités en Afrique donnent la primeur de l'information aux chaines extérieures. Il a appelé également à l'unité pour que les médias audiovisuels soient beaucoup plus forts, notamment pour renforcer l'image de l'Afrique.