Tchad : L'Université de Moundou améliore ses infrastructures avec l'opération "Table-Banc"

Un environnement académique modernisé





L'Université de Moundou poursuit ses efforts pour renforcer ses infrastructures et créer un environnement académique répondant aux besoins croissants de sa communauté estudiantine. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à moderniser les installations et à favoriser un cadre d'apprentissage optimal.





Appel à la générosité





Le Président de l'Université invite d'autres partenaires et bienfaiteurs à s'engager aux côtés de l'université pour soutenir cette mission éducative et contribuer au développement du savoir et de la recherche dans la région.