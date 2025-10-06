Alwihda Info
ANALYSE

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 6 Octobre 2025


La société tchadienne fait face à une recrudescence alarmante du phénomène d’abandon d’enfants, un acte qui, bien que traditionnellement considéré comme odieux, est aujourd’hui perçu avec une indifférence croissante. Ces nouveau-nés, souvent abandonnés juste après la naissance, voire tués et jetés dans des poubelles ou autres lieux, sont majoritairement nés hors mariage.


  Ce phénomène est principalement lié à des "vies de débauche" menées par les géniteurs, mais trouve ses racines dans un contexte social et éducatif plus large :
  1. Tabou et Manque d'Éducation Familiale : L'absence d’une bonne éducation de base et le tabou entourant les échanges entre parents et enfants sur la sexualité contribuent à l’ignorance et aux grossesses non désirées.
  2. Précarité et Manque de Prise en Charge :
    • La précarité des conditions sociales au sein de la famille de la mère.
    • L'absence de prise en charge par le père biologique de l'enfant.
  3. Stigmatisation Sociale : La stigmatisation intense que subissent l'enfant né hors mariage et sa mère de la part des voisins et connaissances, pousse les géniteurs à commettre l'irréparable pour échapper au déshonneur.
 

Les Conséquences pour l'Avenir

 
De tels actes odieux et déshonorants laissent une traçabilité psychologique et sociale qui pourrait impacter négativement les générations futures.
 

Appel à une Réponse Multisectorielle

 
Face à l'ampleur du phénomène, une mobilisation de toutes les sphères de la société est jugée indispensable :
  • Rôle Éducatif (Famille et Leaders) : Les parents sont exhortés à dépasser le tabou pour éduquer leurs enfants et leur transmettre des valeurs culturelles et sociales. Les leaders religieux et les organisations de la société civile doivent également éduquer les jeunes sur les conséquences de ces crimes liés à la débauche.
  • Rôle Sécuritaire : Le rôle des forces de sécurité est primordial pour arrêter les coupables et servir d'élément dissuasif contre d'autres personnes tentées par cet acte.


