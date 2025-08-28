Tchad : L'activiste Mahamat Souleymane Iregue libéré par l'ANSE





L'activiste a annoncé sa libération sur les réseaux sociaux, une information confirmée par sa famille au journal Alwihda Info. Un de ses proches a précisé qu'il avait été légèrement malmené.





Malgré son enlèvement, l'activiste a réaffirmé sa détermination à poursuivre son combat. "J’ai été arrêté mais jamais atteint et donc demeure plus que déterminé dans la lutte pour l’obtention de nos libertés fondamentales," a-t-il déclaré. Iregue a également exprimé ses remerciements à sa famille, aux activistes et à la presse pour leur soutien et leurs appels à sa libération.