Tchad : "L'avenir du football du pays est dans le département de la Nya"

Le championnat de football de la ligue départementale de la Nya s'est achevé ce dimanche 4 août 2019 au terrain de l'école du centre de la ville de Bébédja, chef lieu du département de la Nya, province du Logone Oriental.



Ce tournoi est dénommé "trophée Bétoubam Doum Ngarhodoum" du nom de l'ancien président de la ligue départementale de la Nya décédé l'année dernière.



Démarré depuis le mois de décembre 2018, ce championnat à vu la participation de 11 équipes. C'est l'ex-Premier ministre Emmanuel Nadingar, fils de la localité qui a fait le déplacement pour la finale qui a opposée l'équipe Tapaou FC à celle de Toumaï FC de Békia.



Le score s'est soldé par 2 buts contre 1 en faveur de Tapaou FC.



Pour ce championnat, Emmanuel Nadingar a mis à la disposition de la ligue départementale un trophée d'une valeur de 100.000 FCFA, un chrono, un sifflet, 12 ballons de football, 5 ballons de volley-ball, 5 ballons de basket-ball, 4 ballons de hand ball, 19 maillots, 2 paires de filets grands formats, un maillot d'arbitre, 18 paires de bottines, 12 médailles en or et 12 médailles en argent.



Ce fut l'occasion tout indiquée pour le président de la ligue départementale, Doumsangar Nadjilemgoto, le secrétaire général provincial de la ligue, Mbaïréta Emmanuel et le maire de la ville de Bébédja, Maïna Norbert de relayer unanimement et successivement, la voix de la jeunesse du département de la Nya. Celle-ci souhaite être soutenue dans ses activités et demande à l'ex-premier ministre Emmanuel Nadingar de plaider après du chef de l'État pour la construction d'un stade omnisports ou d'un terrain de football bien aménagé.



"Le chef de l'État est un homme de réalisations, si vous lui portez nos doléances nous sommes certains qu'il les réalisera", ont-ils conclu.



Prenant la parole, Emmanuel Nadingar s'est réjoui de la marrée humaine qui a fait le déplacement à cette finale. Il a rassuré la jeunesse qu'étant interpellé en tant que grand frère, il s'assumerait pour des réalisations en sa faveur”. "L'avenir du football du pays est dans le département de la Nya", a assuré l’ancien numéro 1 du gouvernement.