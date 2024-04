Tchad :L'équipe de la Renaissance remporte la finale du tournoi Top-Ramandan U-13 à Abéché

Le Vice-Président de l'Union des Écoles de Football du Ouaddaï, Mahamat Issakha, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont participé à cette finale, notamment les écoles de football, les arbitres, les sympathisants et les supporters, pour leur disponibilité et leur engagement total. Selon lui, l'Union de Football du Ouaddaï a démontré sa capacité à organiser un événement d'envergure et rassembleur.



Le Président de la Ligue Provinciale de Football du Ouaddaï, Mahamat Saleh Chérif, a salué l'implication des partenaires dans cette compétition et a encouragé les autres établissements et entreprises à soutenir les équipes de football de la province.



Au cours de la cérémonie, des attestations ont été remises aux équipes ayant participé à la compétition. Il est à noter que ce tournoi U-13 a bénéficié du soutien physique et financier de quelques partenaires tels que l'établissement Expérience Tech, Mahamat Ali Hassan alias Matchou et l'agence Abou Aziza, entre autres.