Tchad : L'insalubrité du poisson séché au marché de Dembé





Le poisson séché est populaire en raison de sa longue conservation et de sa saveur. Cependant, les vendeuses exposent leur marchandise sans protection sur des plateaux, attirant ainsi les mouches qui peuvent transmettre des maladies comme le choléra, les diarrhées aiguës et les intoxications alimentaires.





Du côté des consommateurs, la méfiance s'installe face aux conditions de vente. Les commerçantes, de leur côté, affirment qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter les équipements nécessaires pour couvrir leurs produits.