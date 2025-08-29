Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : L'insalubrité du poisson séché au marché de Dembé


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 30 Août 2025


Le poisson séché, un aliment de base de la cuisine tchadienne, est très prisé au marché de Dembé à N'Djamena. Cependant, son exposition à l'air libre, souvent envahie de mouches, soulève de graves préoccupations en matière de santé publique.


  Le poisson séché est populaire en raison de sa longue conservation et de sa saveur. Cependant, les vendeuses exposent leur marchandise sans protection sur des plateaux, attirant ainsi les mouches qui peuvent transmettre des maladies comme le choléra, les diarrhées aiguës et les intoxications alimentaires.

 
Du côté des consommateurs, la méfiance s'installe face aux conditions de vente. Les commerçantes, de leur côté, affirment qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter les équipements nécessaires pour couvrir leurs produits.


