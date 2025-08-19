Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : La 5ᵉ session du Comité d’Administration du GEFZ s’est tenue à N’Djamena


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 19 Août 2025


La 5ᵉ session du Comité d’Administration du GEFZ s’est déroulée ce mardi 19 août 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, à l’initiative d’African Parks Tchad. La rencontre a réuni les principaux acteurs de la conservation et du développement durable dans un climat de concertation et de travail collaboratif.


Les participants ont dressé le bilan des activités menées sur le terrain et ont discuté des orientations stratégiques pour les années à venir. Les échanges ont également permis de renforcer la synergie entre les partenaires impliqués dans la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles.

Le président du Conseil d’administration, Koularambaye Julien, s’est félicité du bon déroulement des travaux : « Pendant toute la journée, les membres du Conseil d’administration ont examiné les différents points inscrits à l’ordre du jour. En ma qualité de PCA, je tiens à saluer le travail accompli. C’est l’occasion de féliciter l’ensemble des membres du Conseil et les partenaires présents. Deux grandes décisions ont été adoptées et six recommandations formulées », a-t-il déclaré.

Les deux principales décisions concernent :
  • le renforcement des mécanismes de gouvernance et de suivi des actions sur le terrain afin d’améliorer l’efficacité des projets ;
  • l’adoption d’un plan stratégique triennal pour orienter les activités du GEFZ autour de priorités claires, notamment la préservation de la biodiversité et l’implication des communautés locales.
Les six recommandations portent sur :
  • Mise en place de comités ad hoc dans les provinces pour mieux coordonner les actions locales ;
  • Vulgarisation de pratiques innovantes pour éviter et compenser les impacts négatifs sur la faune ;
  • Élaboration et validation de plans de gestion adaptés aux parcs et réserves ;
  • Gestion du pastoralisme afin de réduire les conflits entre éleveurs et faune sauvage ;
  • Organisation régulière de sessions d’information pour sensibiliser les acteurs politiques, institutionnels et environnementaux ;
  • Étude sur les zoonoses en vue de créer une structure spécialisée dans leur diagnostic et prévenir les risques sanitaires liés à la faune.
Cette 5ᵉ session illustre la volonté d’African Parks Tchad et de ses partenaires de consolider un modèle de gouvernance partagée et participative. Elle marque une étape importante dans la construction d’un avenir durable pour la conservation et le développement au Tchad.


