Tchad : La CEC juge les élections non crédibles et appelle à ignorer les urnes

Cette conférence était présidée par Ahmat Hassaballah Soubiane, président de la CEC, en présence de membres de plusieurs partis politiques affiliés à la coalition, tels que l'UNCDT, le MPUD et l'UNCT, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile et des droits de l'homme, dont le porte-parole du GCAP.



Selon la CEC, les appels répétés au gouvernement pour reporter les élections afin de garantir leur transparence et crédibilité sont restés sans réponse. Ahmat Hassaballah Soubiane a déclaré : "Ceux qui ont manipulé les résultats de la présidentielle se préparent à faire de même pour les prochaines législatives, municipales et provinciales". Il a averti que ces élections pourraient provoquer des affrontements populaires dans plusieurs régions et risquent de produire un parlement non représentatif.



La CEC refuse de participer à ces élections, estimant que les conditions minimales de transparence, comme l'affichage des résultats devant les bureaux de vote et la distribution des copies des procès-verbaux aux représentants des partis, ne sont pas remplies. La coalition critique le manque de volonté politique pour réformer le système électoral et assurer des élections équitables.



En conséquence, la CEC appelle tous les citoyens tchadiens, les partis politiques et les organisations de la société civile à boycotter ces élections et à se joindre à elle pour s'opposer à leur tenue. La coalition sollicite également le soutien de la communauté internationale pour promouvoir des élections crédibles au Tchad.