Tchad : La FTFA dévoile la nouvelle composition du staff technique des Sao seniors





À la tête de la sélection, le technicien suisse Raoul Savoy a été confirmé comme sélectionneur principal, conformément à la décision du 1er août 2025. Il sera épaulé par Anse Agbo et Tahir Zakaria Gardia, Hedhiriivement premier et deuxième adjoints. Le volet préparation physique sera assuré par Choukri Hedhiri, tandis que Mathieu Bigler se chargera de l’analyse vidéo.







Le staff technique comprend également Nicolas Claret au poste d’entraîneur des gardiens, ainsi que plusieurs membres dédiés au suivi médical et logistique : les docteurs Madjidadem Prudent et Annour Abakar Beassoum comme médecins, Foksia Seidou Blaise et Adam Abdallah Hassan comme kinésithérapeutes, Abakar Moussa Gna en qualité de soigneur, et Issakha Mahamat Tahir en charge du matériel.







Selon l’article 2 de la décision, tous exerceront leurs fonctions dans le cadre de contrats de travail établis avec la FTFA. Cette réorganisation marque une étape importante pour les Sao, alors que l’équipe se prépare aux prochaines échéances continentales et internationales.