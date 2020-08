Tchad : La FTFA organise pour la première fois le championnat de football U-15

Le vice-président du comité directeur de la Fédération tchadienne de football association (Ftfa), Ben Moctar Ahmat Imam, a annoncé lundi l’organisation du championnat de football des moins de 15 ans.



La compétition commence le 1er septembre. Elle met aux prises six clubs dont quatre des provinces (Mongo, Abéché, Pala, Sarh) et deux clubs de la capitale qui s’affronteront dans des matches aller-retour.



La finale se jouera le 15 septembre.



L’objectif de ce premier championnat U-15 est de “peaufiner la formation des jeunes’’, selon Ben Moctar. À l’issue de la compétition, des talents seront détectés pour le centre de formation de Milezi. D’autres aussi auront la chance de vivre pleinement leurs rêves, notamment briller à l’international.



Pour ce qui est des mesures sanitaires, le vice-président du comité directeur rassure quant à leur observance formelle. Tout au plus 100 spectateurs seront admis au stade. Les joueurs quant à eux, seront systématiquement dépistés.