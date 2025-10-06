Tchad : La Fondation Borse Yacinthe forme 30 jeunes contre le chômage à Sarh

« À travers ce projet, nous voulons participer à la réduction du chômage, aider à l’intégration économique des jeunes et encourager un développement local durable », a-t-elle souligné.

Cette initiative est portée par la Fondation Borse Yacinthe dans le cadre de son programme « Opération : un jeune, une formation ». L'objectif principal est de lutter contre le chômage des jeunes en leur offrant des compétences pratiques et utiles, favorisant ainsi leur insertion professionnelle et le développement local durable.Mme Guidimta Gisèle, conseillère de la Fondation, a rappelé que Sarh fait face à un taux élevé de chômage chez les jeunes. La Fondation a donc décidé de renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales de dix jeunes dans chaque quartier de la ville.La cérémonie s’est déroulée en présence de l’inspectrice départementale de l’éducation nationale et de la promotion civique du Barh Koh, Mme Félicité Daribe. Celle-ci a salué l'initiative et a encouragé les jeunes bénéficiaires à faire preuve d’initiative et à développer des projets générateurs de revenus pour devenir autonomes financièrement.Les jeunes diplômés ont exprimé leur profonde gratitude pour cette opportunité offerte pendant la période des vacances, et se sont dits désormais prêts à mettre leurs nouvelles compétences en pratique pour contribuer à la société.