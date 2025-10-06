Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Fondation Borse Yacinthe forme 30 jeunes contre le chômage à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 6 Octobre 2025


Plus de 30 jeunes de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, ont reçu leur attestation de fin de formation le samedi 4 octobre 2025, au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye. Cette étape marque la réussite de plusieurs mois d’apprentissage dans des domaines techniques clés : électricité bâtiment, maintenance et informatique.


Tchad : La Fondation Borse Yacinthe forme 30 jeunes contre le chômage à Sarh


  Cette initiative est portée par la Fondation Borse Yacinthe dans le cadre de son programme « Opération : un jeune, une formation ». L'objectif principal est de lutter contre le chômage des jeunes en leur offrant des compétences pratiques et utiles, favorisant ainsi leur insertion professionnelle et le développement local durable.

 
Mme Guidimta Gisèle, conseillère de la Fondation, a rappelé que Sarh fait face à un taux élevé de chômage chez les jeunes. La Fondation a donc décidé de renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales de dix jeunes dans chaque quartier de la ville.
« À travers ce projet, nous voulons participer à la réduction du chômage, aider à l’intégration économique des jeunes et encourager un développement local durable », a-t-elle souligné.
 
La cérémonie s’est déroulée en présence de l’inspectrice départementale de l’éducation nationale et de la promotion civique du Barh Koh, Mme Félicité Daribe. Celle-ci a salué l'initiative et a encouragé les jeunes bénéficiaires à faire preuve d’initiative et à développer des projets générateurs de revenus pour devenir autonomes financièrement.


Les jeunes diplômés ont exprimé leur profonde gratitude pour cette opportunité offerte pendant la période des vacances, et se sont dits désormais prêts à mettre leurs nouvelles compétences en pratique pour contribuer à la société.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/10/2025

Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Tchad : La Journée mondiale des enseignants célébrée à Goz-Beïda sous le signe de l'excellence

Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi Tchad - Abéché : Découverte tragique du corps d’un nouveau-né dans un Ouadi 05/10/2025

Populaires

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers

05/10/2025

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

05/10/2025

Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter