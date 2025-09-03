Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La HAMA alerte contre la prolifération des faux médias sur les réseaux sociaux


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Septembre 2025


La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a publié ce 3 septembre 2025 un communiqué officiel alertant sur la multiplication de fausses pages Facebook se présentant comme des « médias en ligne ». Ces plateformes, souvent créées en usurpant les noms de provinces, départements ou lieux symboliques, diffusent de fausses informations et portent atteinte à la crédibilité du paysage médiatique tchadien.


Selon la HAMA, les responsables de ces pages illégales propagent des messages de haine, de désinformation et d’attaques personnelles, allant jusqu’à exercer un chantage auprès de certaines autorités administratives et politiques. Ces pratiques, qualifiées de « honteuses », violent le Code d’éthique et de déontologie du journalisme au Tchad et nuisent gravement au travail des médias reconnus légalement.

L’institution rappelle que la création de tout média au Tchad — qu’il soit radio, télévision, journal imprimé ou en ligne — est strictement encadrée par la loi. Elle demande ainsi aux promoteurs et animateurs de ces pages de cesser immédiatement leurs activités illégales, faute de quoi ils s’exposent à des poursuites judiciaires.

Enfin, la HAMA appelle les responsables et la population à faire preuve de vigilance dans la consommation de l’information et à ne plus accorder de crédit à ces faux comptes Facebook, invitant chacun à se référer aux médias dûment reconnus par l’Autorité de régulation.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
