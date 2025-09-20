Tchad : La Journée mondiale du nettoyage célébrée à Goz-Beïda





La cérémonie, présidée par le secrétaire général du gouvernement, Ali M'Bodou Djibrine, représentant du délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, a été marquée par les discours des invités. Le maire de Goz-Beïda, Abdelmadjid Hassan, a remercié chaleureusement tous les participants et a souligné le lien étroit entre la santé, l'hygiène et l'état de l'environnement.





Soumain Ahmat, le coordonnateur de l'organisation, a quant à lui rappelé l'importance de cette initiative pour renforcer la prise de conscience communautaire sur les enjeux environnementaux. Il a souligné que cette journée n'était pas seulement une action ponctuelle, mais aussi une opportunité de sensibiliser la communauté à l'importance de maintenir un environnement propre.