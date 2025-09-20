Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Journée mondiale du nettoyage célébrée à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 21 Septembre 2025


Ce 20 septembre 2025, dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage, l'équipe de l'organisation Let's Do It, dirigée par son coordonnateur Soumain Ahmat M'Bodou, a organisé une opération de nettoyage au marché central de Goz-Beïda. Cette initiative collective visait à rendre l'environnement plus propre et plus sain.


  La cérémonie, présidée par le secrétaire général du gouvernement, Ali M'Bodou Djibrine, représentant du délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, a été marquée par les discours des invités. Le maire de Goz-Beïda, Abdelmadjid Hassan, a remercié chaleureusement tous les participants et a souligné le lien étroit entre la santé, l'hygiène et l'état de l'environnement.

 
Soumain Ahmat, le coordonnateur de l'organisation, a quant à lui rappelé l'importance de cette initiative pour renforcer la prise de conscience communautaire sur les enjeux environnementaux. Il a souligné que cette journée n'était pas seulement une action ponctuelle, mais aussi une opportunité de sensibiliser la communauté à l'importance de maintenir un environnement propre.


