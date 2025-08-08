Tchad : La Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance renforce les services sociaux



Lors de sa visite, la ministre a salué le personnel et a insisté sur la nécessité d'améliorer l’accueil et la prise en charge des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Elle a rappelé que les centres sociaux sont des "relais essentiels de l’action sociale", soulignant leur rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques de protection sur le terrain.





Cette initiative vise à garantir que ces lieux de proximité répondent de manière plus efficace et plus humaine aux besoins des populations les plus fragiles.