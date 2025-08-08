Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance renforce les services sociaux


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Madame Kitoko Gata Ngoulou, Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a visité des centres sociaux ce jeudi 7 août 2025. L'objectif de cette visite était d'évaluer et de renforcer les services offerts.


Tchad : La Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance renforce les services sociaux

Lors de sa visite, la ministre a salué le personnel et a insisté sur la nécessité d'améliorer l’accueil et la prise en charge des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Elle a rappelé que les centres sociaux sont des "relais essentiels de l’action sociale", soulignant leur rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques de protection sur le terrain.

 
Cette initiative vise à garantir que ces lieux de proximité répondent de manière plus efficace et plus humaine aux besoins des populations les plus fragiles.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

Tchad : la CNDH affine les stratégies d'éradication de la traite des personnes Tchad : la CNDH affine les stratégies d'éradication de la traite des personnes 07/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025

RCA : le président Touadéra prendra la parole lors de African Energy Week (AEW) prévu au Cap

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter