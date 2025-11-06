Tchad : La Police d'Abéché appelée à la discipline et au service loyal de la patrie

« Certains perçoivent leurs salaires sans accomplir leurs devoirs, ce qui est inacceptable. La responsabilité impose à chaque policier d’être assidu et consciencieux dans son travail. Toute absence non justifiée exposera son auteur aux sanctions prévues par la loi. »





Sécurité face à la croissance démographique

Le Colonel Mahamat Nour Moussa a insisté sur la nécessité pour les policiers d'être des serviteurs du peuple qui doivent faire preuve de bonnes mœurs, respecter l’ordre et maintenir la paix publique.Il a particulièrement ciblé le problème de l'absentéisme :Il a ainsi exigé l'absence de toute absence injustifiée, tant dans les bureaux que sur le terrain.Le Colonel a rappelé que la ville d’Abéché connaît actuellement une croissance démographique rapide. Cette situation nécessite un renforcement des efforts sécuritaires afin d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens.En conclusion, le Délégué de la Police a exhorté ses éléments à « faire preuve de loyauté dans l’accomplissement de [leurs] devoirs et à servir la patrie avec dévouement, car l’honneur de la police réside dans le service de la nation et du citoyen. »