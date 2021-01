Tchad : La Police municipale saisit des produits illicites à N’Djamena

Au cours d’une patrouille de routine, une équipe de la police municipale a démantelé hier, un marché de vente de produits illicites (drogues et boissons frelatées), au quartier Diguel dans le 8ème arrondissement, informe la mairie de N’Djamena.



En effet, des individus ont violé les termes du décret 2585/PR/20 portant confinement de la ville de N'Djamena et renforcement des mesures sanitaires, déplore la mairie. Trois endroits différents ont été démantelés et les produits saisis.



Les propriétaires ont pris la poudre d'escampette à l'arrivée des agents municipaux. La mairie invite une fois de plus la population au respect strict des termes du décret susmentionné pour le bien de tous.