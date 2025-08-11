Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local



Cette récompense salue le rôle constant de la station dans la promotion du développement local, la sensibilisation et l’information de proximité. Le directeur, M. Lirssi Pierre, a réceptionné l’attestation au nom de son équipe, soulignant que cette reconnaissance est "le fruit d’un travail collectif et d’un engagement permanent pour le développement et l’épanouissement des communautés de la région".





La Radio Soleil de Pala a réaffirmé sa détermination à continuer de servir ses auditeurs avec professionnalisme et à soutenir les initiatives de développement dans la province.