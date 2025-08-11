Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 11 Août 2025


À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, la Radio Soleil de Pala a reçu une attestation de reconnaissance pour son engagement au service de la population. La distinction a été remise par le délégué général du gouvernement du Mayo-Kebbi Ouest, M. Abdelmanane Khatab.


Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local

Cette récompense salue le rôle constant de la station dans la promotion du développement local, la sensibilisation et l’information de proximité. Le directeur, M. Lirssi Pierre, a réceptionné l’attestation au nom de son équipe, soulignant que cette reconnaissance est "le fruit d’un travail collectif et d’un engagement permanent pour le développement et l’épanouissement des communautés de la région".

 
La Radio Soleil de Pala a réaffirmé sa détermination à continuer de servir ses auditeurs avec professionnalisme et à soutenir les initiatives de développement dans la province.


