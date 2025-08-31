Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale







Les agents de la Brigade Minière Spéciale ont reçu une formation commando et ont une double qualification civile et militaire. Ils seront chargés de lutter contre l’orpaillage illégal, la violation des dispositions minières, l’utilisation de substances chimiques non conventionnelles et d’autres activités minières illicites.







Selon le Directeur Général de la SONEMIC Abdelkrim charfadine Mahamat , la Brigade Minière Spéciale a été restructurée et dotée de nouveaux moyens pour assurer un contrôle efficace des activités minières. Il a exhorté les agents à exécuter leurs missions avec professionnalisme, respect des populations et du cadre réglementaire du secteur minier.







La Ministre Ndolenodjie Alix Naimbaye a rappelé le parcours de la Brigade Minière Spéciale, anciennement connue sous le nom de Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières (BNCAM). Malgré son importance stratégique, la BNCAM n'avait pas été dotée de moyens opérationnels efficaces pendant près de 8 ans. Les Plus Hautes Autorités ont décidé de confier la brigade à la SONEMIC en octobre 2022 pour la restructurer et en faire un outil de contrôle moderne et efficace.







Rappelons que, la SONEMIC a mobilisé des ressources considérables pour atteindre cet objectif, conformément à la vision du Président de la République de faire du Tchad un pays minier à l’horizon 2030.