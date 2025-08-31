Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Septembre 2025


La Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodjie Alix Naimbaye, a présidé ce lundi 1er septembre 2025 la cérémonie de sortie officielle de la première Brigade Minière Spéciale à Angifiel dans la province du Hadjer-Lamis. Cette nouvelle brigade, forte de 842 agents formés et mis à la disposition de la Société Nationale d’Exploitation Minière du Tchad (SONEMIC), a pour mission de contrôler et de veiller sur les activités minières et géologiques sur l’ensemble du territoire.


Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale



Les agents de la Brigade Minière Spéciale ont reçu une formation commando et ont une double qualification civile et militaire. Ils seront chargés de lutter contre l’orpaillage illégal, la violation des dispositions minières, l’utilisation de substances chimiques non conventionnelles et d’autres activités minières illicites.



Selon le Directeur Général de la SONEMIC Abdelkrim charfadine Mahamat  , la Brigade Minière Spéciale a été restructurée et dotée de nouveaux moyens pour assurer un contrôle efficace des activités minières. Il a exhorté les agents à exécuter leurs missions avec professionnalisme, respect des populations et du cadre réglementaire du secteur minier.



La Ministre Ndolenodjie Alix Naimbaye a rappelé le parcours de la Brigade Minière Spéciale, anciennement connue sous le nom de Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières (BNCAM). Malgré son importance stratégique, la BNCAM n'avait pas été dotée de moyens opérationnels efficaces pendant près de 8 ans. Les Plus Hautes Autorités ont décidé de confier la brigade à la SONEMIC en octobre 2022 pour la restructurer et en faire un outil de contrôle moderne et efficace.



 Rappelons que, la SONEMIC a mobilisé des ressources considérables pour atteindre cet objectif, conformément à la vision du Président de la République de faire du Tchad un pays minier à l’horizon 2030.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje 01/09/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

Tchad : Sensibilisation contre le choléra dans le Ouaddaï

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter