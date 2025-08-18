Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Semaine nationale de l’arbre lancée dans la province du Lac


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


La délégation provinciale de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Lac a donné le coup d'envoi de la Semaine nationale de l’arbre. La cérémonie, qui a réuni les autorités locales, les associations et les partenaires techniques, s'est tenue sous le thème : « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique au Tchad ».


Tchad : La Semaine nationale de l’arbre lancée dans la province du Lac


 

Plus de 10 000 plants pour lutter contre la désertification

 
Selon le délégué provincial Moussa Badine, cette semaine sera marquée par plusieurs activités, notamment des campagnes de sensibilisation, la vulgarisation de la loi N°023 sur l'environnement et la diffusion de spots audio.

 
L'objectif est de mettre en terre plus de 10 000 plants sur les dunes, les berges et les espaces publics et privés. Cette initiative vise à lutter efficacement contre la désertification et les effets du changement climatique qui affectent la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/08/2025

Tchad : Des travaux d'adduction d'eau potable lancés à Touloum

Tchad : Des travaux d'adduction d'eau potable lancés à Touloum

Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers 17/08/2025

Populaires

Sénégal : Le Président Diomaye Faye exprime sa solidarité aux victimes des inondations

17/08/2025

Burkina Faso : Des centaines d'enseignants communautaires intégrés à la fonction publique

17/08/2025

Cameroun : Un homme retrouvé noyé à Maroua

17/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter