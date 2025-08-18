Tchad : La Semaine nationale de l’arbre lancée dans la province du Lac





Plus de 10 000 plants pour lutter contre la désertification

Selon le délégué provincial Moussa Badine, cette semaine sera marquée par plusieurs activités, notamment des campagnes de sensibilisation, la vulgarisation de la loi N°023 sur l'environnement et la diffusion de spots audio.





L'objectif est de mettre en terre plus de 10 000 plants sur les dunes, les berges et les espaces publics et privés. Cette initiative vise à lutter efficacement contre la désertification et les effets du changement climatique qui affectent la région.